Ertem: IMF'nin tam tersini yapacağız

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber canlı yayınında bankacılık sektörünün kredilerde uygulamış olduğu faizlere yönelik bir takım açıklamalarda bulundu.

IMF POLİTİKALARI İFLAS ETMİŞTİR, ONLARIN TAM TERSİNİ YAPACAĞIZ

Ertem "IMF heyeti Türkiye'ye geldi. Büyümeyi düşürün, para politikası daha sıkı olsun, vergileri artırın ve faizleri yükseltin dediler. Bu söylem bize çok tanıdık geliyor. IMF heyetine buradan sesleniyorum, biz tam aksini yapacağız. Türkiye ekonomisi iyi yoldadır, devlet kurumlarında bunları söylemeye yüzleri yoktur. Bu politikaları iflas etmiştir" dedi

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BANKALAR ADIM ATACAK

Cemil Ertem yapmış olduğu bu açıklamalarında, Türk ekonomisinde hali hazırla yaşanan en önemli problemin daralan piyasalar ve aşırı banka faizleri olduğuna vurgu yaparak, Kredi Garanti Fonu ile bankaların alacaklı kısmının kuvvetli ve sağlam bir hale getirildiğini, bankalar tarafından artık faizlerin indirgenmesi adına çalışmalar yürütüldüğü üzere düşüncesi olduğunu ve ilerleyen günlerde kamu bankaları tarafından bir adım atılabileceğini aktardı.

FAİZLERİN YÜKSEK OLMASI HEPSİNDEN ÖNEMLİ

Öte yandan söz konusu bu açıklamalarında faizlerin Merkez Bankası'ndan (TCMB) bankaların kendi sistemlerine varıncaya dek oldukça yüksek olduğunu dile getiren Cemil Ertem, bu durumun hem enflasyondan, hem de ülkenin cari açık rakamlarından daha mühim bir durum olduğuna dikkat çekti. Enflasyonun fonlama maliyetinden aşağıda olduğunu gözlemlediklerini, bu durumun da Merkez Bankası tarafından bir hayli dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden Ertem, bu bakımdan Merkez Bankası'nın lüzumsuz bir para politikası yürütmüş olduğunu açıklamalarına ekledi.

KONUT FAİZLERİNİN YÜZDE 1'İ AŞMASI TEHLİKELİ

Konut kredisi faizlerine de değinen Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ülke genelinde şuanda konut kredisi faizlerinin bir hayli yüksek olduğunu, bu durumunda sektörü duran hale getirdiğini belirterek, faizlerin yüzde 1'i aştığında sektörü durağanlık tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını, konut yapı tasarruf sisteminin bir an önce uygulanmaya geçmesi gerektiğini vurguladı.