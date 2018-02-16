Güneydoğu’da dikiş makinesi için 3 ay sıra bekleniyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TGSD) yeni dönem başkanı Hadi Karasu, teşvikli iller ve cazibe merkezlerine talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Batman, Diyarbakır
ve Mardin
'de tekstil atölyeleri çalışmaya başladı. 2018 için dikiş makinesi almak isteyen firmalar 2-3 ay sıra bekliyor" dedi. Bu illere talebin gittikçe yükseldiğini dile getiren Karasu, "Terörden temizlendikçe ve güvenlik arttıkça sanayici daha fazla yatırım yapacaktır" diye konuştu. Batman Hizan'da 500, Muş
'ta ise 700 makinelik yatırımların yapıldığını anlatan Karasu, "Bir dönem Mısır ve Bangladeş'te ürettirdik. Artık Batman'ı, Bitlis'i Mısır ve Bangladeş'e dönüştürüp bu illerimizde üretim yaptırıp kendi ülkemizden satın almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.