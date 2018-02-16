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Güneydoğu’da dikiş makinesi için 3 ay sıra bekleniyor

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Güneydoğu’da dikiş makinesi için 3 ay sıra bekleniyor
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TGSD) yeni dönem başkanı Hadi Karasu, teşvikli iller ve cazibe merkezlerine talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Batman, ve 'de tekstil atölyeleri çalışmaya başladı. 2018 için dikiş makinesi almak isteyen firmalar 2-3 ay sıra bekliyor" dedi. Bu illere talebin gittikçe yükseldiğini dile getiren Karasu, "Terörden temizlendikçe ve güvenlik arttıkça sanayici daha fazla yatırım yapacaktır" diye konuştu. Batman Hizan'da 500, 'ta ise 700 makinelik yatırımların yapıldığını anlatan Karasu, "Bir dönem Mısır ve Bangladeş'te ürettirdik. Artık Batman'ı, Bitlis'i Mısır ve Bangladeş'e dönüştürüp bu illerimizde üretim yaptırıp kendi ülkemizden satın almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Güneydoğu’da dikiş makinesi için 3 ay sıra bekleniyor
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