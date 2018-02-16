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Güvenli bölgeye ‘Kalkan’ı

ile huzura eren ’deki bölgelerde ikinci aşamaya geçildi. , bölgede 5 ayrı ’nin () kurulması için düğmeye bastı. İnşasına başlanan OSB’lerde Gaziantepli yatırımcılar da yer alıyor

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Güvenli bölgeye OSB ‘Kalkan’ı
, başta olmak üzere sınır operasyonları ile rahat nefes aldırdığı bölgeler için 5 ayrı () plandı. Türkiye'nin sağladığı finansman ile kurulacak olan bölgelere Gaziantep Valiliği ve Sanayi Odası da destek veriyor. Hedefte Gaziantep'teki mülteci sayısını azaltmak ve Kuzey Halep Bölgesi'ndeki enerji ve istihdam imkânlarından yararlanmak var.

VALİLİK TAKİP EDİYOR
Bu kapsamda ilk projelerden olan El-Bab 1. Organize Sanayi Bölgesi tamamlanma aşamasına geldi. Fizibilite planları da bölgedeki sanayicilerle paylaşıldı. Gaziantep Valiliği de konuyu yakından takip ediyor. Geçen hafta temeli atılan OSB için iki vali yardımcısı özel olarak görevlendirilmiş durumda. İnşaatların durumu ve yatırımcı ilişkileri bölge bürokratlarınca yakından izleniyor. Önümüzdeki aylarda ise planları tamamlanan Azez bölgesinde iki adet küçük sanayi sitesinin inşasına başlanacak. Yatırım planlanan bir diğer nokta ise Fırat kalkanı sayesinde 2016'dan bu yana hayatın normale döndüğü olacak. Burada üretimin yanı sıra içinde eğitimden sağlığa kadar birçok unsur da içeren 2 proje bulunuyor.

YATIRIMCININ İLGİSİ BÜYÜK
İnşasına başlanan Organize Sanayi Bölgeleri'nin ilk yatırımcıları da Türkiye'den oldu. Edinilen bilgiye göre, 21 firma Türk firması için bölgeden yer tahsisi için başvuru yaptı.

SİLAH DEĞİL MAKİNE SESİ
Gelişmelerden iş dünyası da oldukça memnun. Uzun bir süredir Gaziantep'in karşı sınırlarından silah sesinin gelmediğini, bunun yerini ticari canlanmanın aldığını anlatan bölge işadamları " tarafında inşaatına başlanan sanayi bölgeleri Gaziantep tarafında da büyük heyecan uyandırdı" dedi. Geçen yılki ihracatı 6.6 milyar dolar olan Gaziantep'in, bölgede sanayinin canlanması ile birlikte bu yıl rakamı 7 milyar doların üzerine taşıması bekleniyor. Suriye'de kurulacak Türkiye destekli OSB'lerde ilk etapta gıda, tekstil ve makine sektörlerine öncelik verilecek. Bölge halkının da ihtiyaçları giderilmiş olacak.

HUZURUN İKİNCİ AŞAMASI
Karşılıklı ticaretin artmaya başladığını da dile getiren sanayiciler, "Planlanan OSB yatırımlarını Fırat Kalkanı ile gelen huzurun ikinci safhası olarak görüyoruz. Çünkü huzurun devamı istikrar ve ekonominin iyileştirilmesinden geçiyor. Gaziantep, sadece Türkiye tarafının değil, Suriye'nin de lokomotif şehri. Çevresine güç katıyor. El-Bab bölgesi de bize bazı komşu illerimizden daha yakın. Bu yatırımlar güçlü bir sinerjinin doğmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Bölge sanayicileri, Afrin Operasyonu'nun da önümüzdeki dönemde tamamlanmasıyla birlikte, benzer atılımların hız kazanacağı görüşünde. Özellikle altyapı yatırımlarının iş fırsatları doğuracağı belirtiliyor.
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