Güvenli bölgeye OSB ‘Kalkan’ı

Türkiye
, Fırat Kalkanı
başta olmak üzere sınır operasyonları ile rahat nefes aldırdığı bölgeler için 5 ayrı Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) plandı. Türkiye'nin sağladığı finansman ile kurulacak olan bölgelere Gaziantep Valiliği ve Sanayi Odası da destek veriyor. Hedefte Gaziantep'teki mülteci sayısını azaltmak ve Kuzey Halep Bölgesi'ndeki enerji ve istihdam imkânlarından yararlanmak var. VALİLİK TAKİP EDİYOR
Bu kapsamda ilk projelerden olan El-Bab 1. Organize Sanayi Bölgesi tamamlanma aşamasına geldi. Fizibilite planları da bölgedeki sanayicilerle paylaşıldı. Gaziantep Valiliği de konuyu yakından takip ediyor. Geçen hafta temeli atılan OSB için iki vali yardımcısı özel olarak görevlendirilmiş durumda. İnşaatların durumu ve yatırımcı ilişkileri bölge bürokratlarınca yakından izleniyor. Önümüzdeki aylarda ise planları tamamlanan Azez bölgesinde iki adet küçük sanayi sitesinin inşasına başlanacak. Yatırım planlanan bir diğer nokta ise Fırat kalkanı sayesinde 2016'dan bu yana hayatın normale döndüğü Cerablus
olacak. Burada üretimin yanı sıra içinde eğitimden sağlığa kadar birçok unsur da içeren 2 proje bulunuyor. YATIRIMCININ İLGİSİ BÜYÜK
İnşasına başlanan Organize Sanayi Bölgeleri'nin ilk yatırımcıları da Türkiye'den oldu. Edinilen bilgiye göre, 21 firma Türk firması için bölgeden yer tahsisi için başvuru yaptı. SİLAH DEĞİL MAKİNE SESİ
Gelişmelerden iş dünyası da oldukça memnun. Uzun bir süredir Gaziantep'in karşı sınırlarından silah sesinin gelmediğini, bunun yerini ticari canlanmanın aldığını anlatan bölge işadamları "Suriye
tarafında inşaatına başlanan sanayi bölgeleri Gaziantep tarafında da büyük heyecan uyandırdı" dedi. Geçen yılki ihracatı 6.6 milyar dolar olan Gaziantep'in, bölgede sanayinin canlanması ile birlikte bu yıl rakamı 7 milyar doların üzerine taşıması bekleniyor. Suriye'de kurulacak Türkiye destekli OSB'lerde ilk etapta gıda, tekstil ve makine sektörlerine öncelik verilecek. Bölge halkının da ihtiyaçları giderilmiş olacak. HUZURUN İKİNCİ AŞAMASI
Karşılıklı
ticaretin artmaya
başladığını da dile
getiren sanayiciler,
"Planlanan OSB
yatırımlarını Fırat
Kalkanı ile gelen
huzurun ikinci safhası
olarak görüyoruz.
Çünkü huzurun
devamı istikrar ve
ekonominin iyileştirilmesinden
geçiyor.
Gaziantep, sadece
Türkiye tarafının
değil, Suriye'nin
de lokomotif şehri.
Çevresine güç katıyor.
El-Bab bölgesi
de bize bazı komşu
illerimizden daha
yakın. Bu yatırımlar
güçlü bir sinerjinin
doğmasını sağlayacak"
değerlendirmesinde
bulundu.
Bölge sanayicileri,
Afrin Operasyonu'nun
da önümüzdeki
dönemde
tamamlanmasıyla
birlikte, benzer atılımların
hız kazanacağı
görüşünde.
Özellikle altyapı
yatırımlarının iş fırsatları
doğuracağı
belirtiliyor.