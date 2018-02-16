Makine ve teçhizat alımına KDV yok

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin kalkınma politikasının temeline yerli ve milli üretimi koyduklarını söyledi. Özlü, "Milli ve yerli üretim, stratejik bir duruştur. Leblebi ve üzüme hapsedilmiş 'yerli malı haftası' ezberini bozma zamanı geldi. Artık savunmadan enerjiye, çok geniş bir yelpazede, kendi yerli teknolojisini üreten bir Türkiye vardır" dedi. Sanayide yüksek teknolojiye geçiş programının startını İzmir'den veren Bakan Özlü makine sektörüne yönelik de önemli bir müjde vererek "2018 ve 2019 yıllarında, makine ve teçhizat alımlarında, KDV
almamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Özlü, bakanlığı tarafından yürütülen "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" kapsamında makine ve teçhizat sanayi sektörü temsilcileriyle buluşan "Kalkınma politikamızın temeline yerli ve milli üretimi koymuş bulunuyoruz. Unutmayalım ki kalkınma, yerlileşme ile başlar. Bundan böyle üretim odaklı, üretim esaslı bir yerlileştirme ve kalkınma politikasını takip edeceğiz" dedi.