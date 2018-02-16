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Petrol arama platformu 'ndan geçti

Bahama bayraklı, 88 metre yüksekliğinde ve 66 metre boyundaki petrol arama platformu, 'ndan geçti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 14:00

'in Aliağa Limanı'na gitmek üzere 'un Tuzla Limanı'ndan yola çıkan, 22 bin 604 groston ağırlığındaki "Deborah" adlı petrol arama platformu, saat 12.15'te boğaza giriş yaptı.

Geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Platform saat 13.45 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1" ve "Kurtarma-10" ile "Türkeli" ve "Yumurtalık" isimli römorkörlerce refakat edilen platformun Ege Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

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Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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