Zeybekci: Yüzde 7'nin üzerinde büyümeyle istediğimiz noktada olacağız

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin, Bakanlığın koordinasyonunda düzenlediği İhracatçılarla İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası felaket tellallığı yapanların ortaya çıktığını, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Zeybekci, 2016 yılının son 3 ayından itibaren ihracat, yatırım ve üretimle ilgili bütün hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Bugüne kadar ihracatçı birlikleri başkanlarıyla birçok kez bir araya geldiklerini anlatan Zeybekci, söz konusu görüşmelerde ihracatçıların sorunlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

İhracatçılara sağladıkları desteklerden örnekler veren Zeybekci, navlun, ihracat destekleri, yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezleri, Türk Eximbank'ın kapasitesinin dolar bazında artırılmasının destekler arasında yer aldığını aktardı.

Türk Eximbank'ın nakit net sermayesi konusunda bu yıl için belirlenen 45 milyar dolar hedefini 50 milyar dolara yükselttiklerini bildiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bütün amacımız sizlerle (ihracatçılarla) beraber bu yolculuğa devam etmek. Türkiye'nin büyümeyle ilgili hedeflerine ulaşabilmesi için değerlendiremediği alın teri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile insan kaynaklarını değerlendireceğiz. Milli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın en önemli yöntemi ihracat. Bunu biliyoruz. İhracatta gelmiş olduğumuz nokta bir Türk mucizesidir."

"MUHTEMELEN OECD VE G20'DE BİRİNCİ OLACAĞIZ"

İhracat konusunda bundan sonra yapılması gerekenleri çok iyi bildiklerini dile getiren Zeybekci, hükümet olarak adım adım her şeyi takip ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin kendi teknoloji devlerini yaratma noktasına gittiğini belirten Zeybekci, "2017 yılının son çeyreği ile ilgili büyüme rakamları ilk üç çeyrekte yüzde 7,4. Bunun tam yarısı ihracat ve yatırımlardan kaynaklı. Son çeyrekle ilgili muhtemelen OECD ve G20'de birinci olacağız. Yüzde 6'nın üzerinde son çeyrek büyümesi ve yüzde 7'nin üzerinde yıllık ortalama büyümeyle yine istediğimiz noktada olacağız." diye konuştu.

Zeybekci, ocakta ve şubatta ihracattaki çift haneli büyümenin devam edeceğini ve bunun 2018 büyümesine katkı sa��layacağını ifade etti.

E-TİCARETTE 100 BİN İHRACATÇI HEDEFİ

Elektronik ticaret konusuna da değinen Zeybekci, "Bununla ilgili Türkiye olarak neredeyiz, nerede olmamız gerekiyor? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene önemli bir başarıya imza attık. Ekonomi Bakanlığı olarak, yüzde 80'ini desteklediğimiz, e-ticaret sitelerine üyelik konusunda 11 bin 600 ihracatçımız e-ihracat sitelerine üye oldu. 100 bin ihracatçıyı hedefliyoruz. Buna bir veya iki yıl içinde ulaşacağız." ifadelerini kullandı.