İnteria mağazalarını Türk Lirası ile kiralıyor

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Nobis A.Ş.'nin Dudullu'da hayata geçirdiği mobilya ve dekorasyon merkezi İnteria
, tematik AVM
'lerin önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Türk Lirası
ile firmaların ihtiyacına uygun kiralama seçenekleri sunan İnteria, 110 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek. Sektörün öncü markalarını tek çatı altında toplayarak mobilya alışverişini güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen merkezde mobilya ve ev dekorasyonunun tamamlayıcı ürünleri ev tekstili, aksesuvar ve aydınlatma firmaları da yer alacak.