İŞKUR istihdamda ilk kez 1 milyonu geçti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK
) arasında 'İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü' yenilendi. Protokol işsizleri ve öğrencileri işgücüne kazandırmayı hedefliyor. İŞKUR'un tarihinde ilk defa 1 milyondan fazla istihdam
gerçekleştirdiğini vurgulayan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Meclis'te görüşülmekte olan yeni teşviklerimiz özellikle işverenlerimiz açısından benzeri görülmeyen teşvikler" dedi. TİSK Başkanı Kudret Önen
ise, "Genç işsizlik B20 ve L20 düzeyinde ele alınacak kadar önem kazandı ve bu doğrultuda önemli adımlar atılıyor" diye konuştu.