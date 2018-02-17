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da ilk kez 1 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 17.2.2018
İŞKUR istihdamda ilk kez 1 milyonu geçti
Türkiye İş Kurumu () ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu () arasında 'İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü' yenilendi. Protokol işsizleri ve öğrencileri işgücüne kazandırmayı hedefliyor. İŞKUR'un tarihinde ilk defa 1 milyondan fazla gerçekleştirdiğini vurgulayan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Meclis'te görüşülmekte olan yeni teşviklerimiz özellikle işverenlerimiz açısından benzeri görülmeyen teşvikler" dedi. TİSK Başkanı ise, "Genç işsizlik B20 ve L20 düzeyinde ele alınacak kadar önem kazandı ve bu doğrultuda önemli adımlar atılıyor" diye konuştu.
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İŞKUR istihdamda ilk kez 1 milyonu geçti
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