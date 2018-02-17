OTAŞ ve Yıldız risk olmaz

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil
, Türk Telekom
'un ana ortağı Oger Telecom (OTAŞ
) kredisi ve Yıldız Holding
'in yapılandırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erbil, Türk Telekom'un Türkiye için çok önemli bir varlık olduğunu belirterek, "En kısa zamanda çözülme beklentimiz var. Ulaştırma Bakanlığı ile eş güdümlü çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. Erbil, Yıldız Holding'in kredi yapılandırmasına ilişkin olarak da şöyle konuştu: "Endişe edilecek, sistem için risk yaratacak bir konu değil. Hızlı şekilde süreç yönetiliyor. Dolayısıyla hiçbir Türk oyuncusu için risk yaratmaz." Afrin Operasyonu'nun bankacılık sistemi üzerinde bir etkisi olmadığını da belirten Erbil, "CDS'lere istikrarlı bir şekilde gidip geliyor. Yabancıların piyasaya ilgisi de sürüyor. 11 milyar dolarlık hisse senedi alımı var" dedi. 2017'nin kendilerini mahçup etmediğini söyleyen Erbil, "2017'de birçok anlamda olumlu gelişmeye tanık olduk. Enflasyon ve kurdaki hareketliliğe rağmen Türkiye ciddi bir büyümeye imza attı. Global risk faktörünü göz ardı etmemek kaydıyla, 2018'de ekonomide iyileşme bekliyoruz" diye konuştu.