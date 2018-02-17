Türkiye’nin mültecilere cömertliği küresel örnek

Uluslararası Para Fonu (IMF
), Türkiye
'nin mülteci
lere evsahipliğinde gösterdiği cömertliğin küresel bir örnek oluşturduğunu bildirdi. Türkiye'ye ilişkin "Madde 4 Görüşmelerini" tamamladığını açıklayan IMF, 2018 yılına ilişkin olarak daha önce açıkladığı yüzde 3.5 seviyesindeki 2018 büyüme beklentisini de yüzde 4 olarak revize etti. GÜÇLÜ MALİ YAPI VUR GUSU
Türk ekonomisinin 2016'daki zayıflamanın ardından 2017'de mali genişleme ve elverişli dış koşulların yardımıyla toparlandığına vurgu yapılan raporda, "2017 yılında büyümenin yüzde 7 civarında olduğu tahmin ediliyor. Potansiyelin oldukça üzerinde olan bu büyümenin sonucunda üretim açığı, ilgili dengesizliklerin işaretleriyle birlikte pozitif gözüküyor. 2017 yılında büyüme oldukça güçlüydü, 2018'de bir miktar ılımlıya dönüş bekleniyor" denildi.
Para politikasının önündeki en önemli zorluğun enflasyonu dizginlemek olduğuna dikkat çeken IMF, şu değerlendirmelere yer verdi: "Son dönemde KOBİ'lerin döviz borçlanma risklerine yönelik önlemler doğru yönde atılan adımlar. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sağlanan kredilerinin daha belirgin alanlara yönlendirilmesi olumlu. Makroihtiyati düzenlemelerin finansal istikrarın sağlanmasına yönelik odaklanmasına devam etmesi gerekli.
Güçlü mali yapı son yıllarda önemli bir çıpa rolü oynadı. İstikrarlı ve ölçülü bir mali konsolidasyon dengesizliklerin azaltılması ve yatırımcı atmosferinin iyileştirmesini sağlayabilir.
Mali saydamlık ve mali risk yönetiminine ilişkin reformlar yolda. Odaklanmış yapısal reformların hayata geçirilmesi büyümeye destek olabilir. Bu anlamda işgücü piyasası reformu kritik. Türkiye'nin mültecilere evsahipliğinde gösterdiği cömertlik küresel bir örnek."