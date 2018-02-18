Besiciye destek öncesi eğitim talebi

Veteriner hekimlerden hayvancılıkla ilgili desteklere ilişkin öneri geldi. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, "Vatandaşımız Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimlerine hayvancılık desteği ve teşviklerinden faydalanmak için başvurusunu yaptığında, bu desteklerden faydalanmak için eğitim şartı konulsun" dedi. 'Destek öncesi eğitim' önerilerini detaylandıran Gözet, "Diyelim ki, bir vatandaşımız hayvancılık yapabilmek için teşvik başvurusunda bulunuyor ve şartları yerine getirdiği için maddi destek alacak. O destek ücreti hesabına yatmadan, o vatandaşımız bakanlık kontrolünde açılmasını talep ettiğimiz Hayvancılık Okulları'nda 'temel hayvan sağlığı', 'hayvan beslenmesi', 'hayvanın nasıl korunacağı' gibi konularda veteriner hekimlerimiz tarafından verilecek eğitimleri alsın ve sınava tabi tutularak sertifika verilsin. Eğitimden başarı ile geçenler teşvik paralarını alsınlar" ifadelerini kullandı.

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