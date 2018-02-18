Ekonomi Bakanı Zeybekci: “2018 yılında Türkiye her ay rekor kıracak”

TÜRKİYE 2018 YILINDA EKONOMİDE REKORLAR KIRACAK



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin 2018 yılında ekonomide rekorlar kıracağını söyledi. Çorum'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından her alanda seferberlik başlatıldığını ifade eden Bakan Zeybekci, "2016'dan sonra büyüme, ihracat seferberliği başlattık. Peki ne oldu? 2017 yılı sonuna geldik. 2016 yılında son 4 ayda Türkiye kendini göstermeye başladı. 2017 başında Türkiye dünyada rekorlar kıracak dedik. IMF'si, OECD, Dünya Bankası hepsi Türkiye'nin büyümesine yüzde 2,5 dediler. Biz geçen yılın Şubat'ında söyledik, 'Türkiye'nin hızına onlar yetişemeyecek' dedik. Türkiye yıl sonu itibariyle bu rakamı ilk defa burada söylüyorum. 2017'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 7.4, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1, en son çeyrekle ilgili de en son tahminimiz yüzde 7.1 büyüyecek toplamda Türkiye. Şehitlerimize yakışan performans bu. Büyük Türkiye'ye yakışan bu. Böylelikle Türkiye OECD ülkeleri arasında, gelişmiş 20 ülkeler arasında dünyada birinci olacak. Onlara rağmen, onlara inat. İhracat seferberliği başlattık. Ne için? Daha çok zengin olalım diye mi. Evet, bu millet daha çok zengin olsun. Türkiye'nin başı dik olacak. Namerde, merde bile muhtaç olmasın Türkiye. El açan değil, el açılan olsun Türkiye" diye konuştu.





ŞUBAT'TA DA İHRACATTA REKOR KIRDIK



Türkiye'nin 17-18 aydan beri ihracatının arttığına dikkat çeken Zeybekci, "Şubat'ta da ihracatta rekor kırdık. 2018'de her ay rekor kıracak Türkiye. Şehitlerimize yakışan performans bu. 2002'de kullandığımız silahın yüzde 25'i Türkiye'de üretiliyordu. Hedef yüzde yüzde 100'ünü üretmek. Kullanılan mühimmatın tamamı Türk. Bugün obüslerimizdeki, İHA'lardaki, bütün sistemlerde kullanılan mühimmatın tamamı Türk. Kıbrıs Harekatı'nı unutmadık. Uçaklarına silah, tüfeklerine mermi verilmediğini unutmadık" dedi.