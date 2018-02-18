Four Winds’in önü açıldı

İstanbul Kadıköy'de Göztepe Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arsasına yapılan 45 katlı, 4 gökdelenli Four Winds projesinde iskân sorunu bitti. İki yıldır Kadıköy Belediyesi'nde davalarla boğuşan Taşyapı'ya müjdeli haber İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi'nden geldi. Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskânına (yapı kullanma izin belgesi), dava açıp yürütmeyi durdurma kararı alan Kadıköy Belediyesi temyiz sürecinde kaybetti. Kadıköy Belediyesi'nin aldırdığı iskânı iptal eden mahkeme kararı bozuldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi daha önce verilen iskân iptaline ilişkin kararı ortadan kaldırdı. Kararda, inşaatların 4 blokunun da projeye uygun olarak yapıldığı belirtildi.

HAKKIMI ARAYACAĞIM

?Kadıköy Belediyesi'nin şirketinin itibarını kasıtlı zarara uğrattığını söyleyen Taşyapı'nın patronu Emrullah Turanlı, "Bundan önceki davalarda da mahkeme kararları ile haklılığımız ortaya çıkmıştı. Bunda da mahkemenin oybirliği ile almış olduğu karar haklılığımızı ortaya koydu. 2 yıldır davalarla boğuşuyorum. İnşaat bitti, satışlar yapılıyor. Alıcıların kafasını karıştırıp, satışları etkilemeye çalışıyorlardı. Uğradığım zararla ilgili hakkımı aramaya devam edeceğim" dedi. Turanlı, Kadıköy Belediye Başkanı hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını da söyledi.

44.500 METREKARELİK ARAZİDE YAPILDI

Taşyapı'nın 400 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirdiği Four Winds projesi, 44 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde inşa edildi. Anadolu yakası Selamiçeşme'de yer alan Four Winds 45 katlı 4 kule ve 420 konuttan oluşuyor. Projede basketbol, voleybol, futbol sahaları tenis kortları, açık kapalı yüzme havuzu, 4 katlı otopark, spor kompleksi ve çocuk oyun parkları yer alıyor. İstanbul, Adalar, Marmara Denizi ve Çamlıca tepesini gören projede 87 ile 655 metrekare arasında farklılık gösteren 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4+1 daireler bulunuyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ 101 MİLYON TL CEZA ALMIŞTI

Taşyapı'nın patronu Turanlı daha önce de Kadıköy Belediyesi'ne 'işimi kasıtlı olarak engelledi, maddi zarar verdi' diyerek dava açmıştı. 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şirket lehine karar çıkmıştı. Kararda, Kadıköy Belediyesi'nin 101 milyon 859 bin lira (işletilecek faiz hariç) tazminat ödemesine hükmedilmişti.