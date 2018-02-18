KOBİ’LER Patronlar Kulübü kurdu

Türkiye'de farklı sektörlerden patron düzeyindeki 100 işadamı bir araya gelerek 'Patronlar Platformu' kurdu. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) birbirlerinin iş hacminden ve referanslarından faydalanmak, iş geliştirmek, girişimcilik ruhunu daha da ilerilere taşımak amacıyla kurulan platform, 15 Şubat'ı Dünya Patronlar Günü olarak ilan etti. Dünyada örnekleri bulunan referans pazarlamasına yeni bir soluk getiren Patronlar Platformu, BMC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ı da yılın en iyi patronu seçti. KOBİ'leri önce sanayici, sanayiciyi ihracatçı yapmayı hedefleyerek yola çıkan Patronlar Platformu, bugüne kadar bin kişiye ulaştı. Tamamen gönüllülük esasına dayanan sistemde, katılımcılar birbirlerinin iş bağlantılarından faydalanabiliyor. Referans ile iş yönlendirilmesi yapılarak iş hacmi oluşturulan platform, iş sahiplerine işlerini nasıl geliştirecekleri konusunda destek olurken, ihracat yapmak istedikleri ülkede onlara yol gösteriyor.

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