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Sürücüsüz 190 kilometre Otomobil sektörü teknolojide sınır tanımıyor. Sürücüsüz araçlar hızla çoğalırken bir rekor daha kırıldı. Kore’de sürücüsüz bir araçla 190 kilometre yol sorunsuz geçildi

Giriş Tarihi: 18.2.2018