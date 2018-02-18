Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Sürücüsüz 190 kilometre

Sürücüsüz 190 kilometre

Otomobil sektörü teknolojide sınır tanımıyor. Sürücüsüz araçlar hızla çoğalırken bir rekor daha kırıldı. Kore’de sürücüsüz bir araçla 190 kilometre yol sorunsuz geçildi

Giriş Tarihi: 18.2.2018
Sürücüsüz 190 kilometre
Otomobil sektörü tüm dünyada yakıttan motora teknolojiden hıza kadar her yıl yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Elektrikli ve hibrit otolar artık hayatımıza iyice yerleşirken teknolojide de sınır tanınmıyor. Akıllı otomobil konseptine sadece otomobil firmaları değil teknoloji şirketleri de el attı. Geleceğin otomobilleri olarak adlandırılan lerde ise sınırlar aşılmaya başladı. Hyundai NEXO, kendi kendine 190 km yol yaparak dünyada bir ilke imza attı. Hyundai, yeni hidrojen yakıt hücreli SUV modeli ile en uzun mesafeli otonom sürüş denemelerini gerçekleştirdi ve Seul'den Pyeongchang'a kadar 190 kilometrelik yolu sürücüsüz bir şekilde kat etti. Geçtiğimiz ay CES Fuarı'nda tanıttığı NEXO FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) modelinin 'deki ilk uzun sürüş denemesini yapan Hyundai, başkent Seul'den Pyeongchang şehrinde düzenlenen kış olimpiyatlarına sürücüsüz olarak gitti. 2018 Uluslararası Kış Olimpiyatları'nda da spor severlerle bir araya gelen NEXO, katılımcılarla beraber test sürüşlerine devam etti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücüsüz 190 kilometre
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN