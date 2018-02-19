300 milyon liralık yatırımla treyler ihracatını artıracak

KOLUMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, ihracat hacmiyle Türkiye'nin en stratejik sektörleri arasında yer alan otomotiv sektörünün 2017 performansını değerlendirdi.

300 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Otomotiv sektörünün hareketli bir yılı geride bıraktığını ve rekorlar kırmayı sürdürdüğünü aktaran Saltık, TÜİK trafik kayıt tescil verilerine göre "Otomotiv sektörü yılın sonunda 28,5 milyar dolarlık ihracatla, ihracat yapan sektörler arasında birinci oldu" dedi. Otomobil satışlarında yüzde 1 otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yüzde 2,8'lik azalmanın görüldüğünü ifade eden Kaan Saltık, treyler pazarında da yüzde 14 seviyelerinde düşüş yaşandığını kaydetti. Bu verilere rağmen treyler ihracatında yüzde 15 oranında büyüme yaşandığını vurgulayan Kaan Saltık, "Bu yıl treyler sektörünün yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. KOLUMAN Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak ihracat odaklı stratejimizi üretim hamlemizle destekledik ve Mersin'deki fabrikamıza 300 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. En son teknoloji ürünü üretim ekipmanlarımızla üretim hacmimizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

YILDA 8 BİN TREYLER ÜRETECEK

Kaan Saltık 2017 yılını 2,3 milyar TL ciro ile kapattıklarını, 2018'de cirolarını 2,8 milyar TL'ye yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı. Mersin'deki KOLUMAN Otomotiv Endüstri üretim tesisi ve Ar-Ge merkezini genişleteceklerini söyleyen Saltık, "Fabrikamızın genişleme sürecini tamamladıktan sonra treyler üretimimizi yıllık 8 bin üniteye çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda 2020'ye kadar ürettiğimiz ürünlerin yüzde 50'sini ihraç etmeyi planlıyoruz. Ürünlerimizin Avrupa'da da kullanılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu

TEŞVİKLER İHRACATI ARTIRACAK

KOLUMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, 2018 yılında olumlu gelişmelerin kaydedilebileceğini söyleyerek sektördeki Ar-Ge yatırımlarının büyüdüğüne dikkat çekti. Saltık, "Büyüyen fabrikamızla halihazırda 649 kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018 yılında hedefimiz Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş'de istihdamı yüzde 20 artırmak" dedi.



Treyler sektöründe yerli ve yerinden üretimin önemini vurgulayan Kaan Saltık, "Türkiye pazarındaki treylerlerin yüzde 95'i yerli üretimdir ve otomotiv sektörünün başka hiçbir dalında bu kadar yüksek bir yerli üretim bulunmamaktadır. Üretimin ve bununla bağlantılı olarak ihracatın artması için birçok mecradan da belirttiğimiz gibi bazı teşviklerin yerine getirilmesi bize çok yardımcı olacaktır. KDV'nin aşağıya çekilmesi ve Avrupa'da çok popüler bir yöntem olan hurda teşvikinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2018'de bu teşviklerin gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.



