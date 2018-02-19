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bugün ne kadar? fiyatları ne kadar? 19 ŞUBAT

bugün ne kadar? Haftanın başından itibaren vatandaşlar altın fiyatlarına yakın ilgi göstermeye devam ediyor. ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtları burada. 19 Şubat altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. Kültür; bir toplumun örf ve adetlerini barındıran unsurlardır. Bizim kültürümüzde de altının büyük önemi vardır. Yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın armağan edilir. Bu arada 2018 yılındaki yatırımlardan sadece altının kazandırdığı ortaya çıktı! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.2.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 09:58
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 ŞUBAT

bugün ne kadar? 19 Şubat bugün ne kadar? Kapalıçarşı piyasalarındaki hareketlilik vatandaşların altın fiyatları konusundaki araştırmalarını her gün tekrar etmelerini sağlıyor. Altın fiyatları konusundaki tüm detaylı bilgiler haberimizde...

Altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, "Altın piyasasında Türkiye ve dünyayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Altın fiyatları Türkiye'deki döviz fiyatlarına göre değişiyor. Şu anda uluslararası piyasalarda ABD dolarına duyulan güven düşmüş durumda. Dolar, dünyada değer kaybetmeye devam ediyor." dedi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 ŞUBAT
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