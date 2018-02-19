Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 ŞUBAT

Çeyrek altın bugün ne kadar? 19 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı piyasalarındaki hareketlilik vatandaşların altın fiyatları konusundaki araştırmalarını her gün tekrar etmelerini sağlıyor. Altın fiyatları konusundaki tüm detaylı bilgiler haberimizde...

Altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, "Altın piyasasında Türkiye ve dünyayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Altın fiyatları Türkiye'deki döviz fiyatlarına göre değişiyor. Şu anda uluslararası piyasalarda ABD dolarına duyulan güven düşmüş durumda. Dolar, dünyada değer kaybetmeye devam ediyor." dedi.