Hazine ilk 1.5 ayda piyasaları rahatlattı

E
konomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
, hükümetin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazine'nin bu yıla iç borç çevirme oranını yüzde 100'ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladığını belirtti. Şemşik, "Yabancı yatırımcılar ilk 5 haftalık dönemde 1.5 milyar dolarlık tahvil satın aldı" dedi. Şimşek, Hazine'nin 2018'in ilk çeyreğindeki yüksek itfalara karşı yıla güçlü bir nakit rezerviyle başladığını kaydetti. Meclis'te görüşülen torba tasarıda yer alan Tek Hazine Hesabı sisteminin genişletilmesi projesinin bu yıl hayata geçirilmesiyle Hazine'nin çok daha güçlü bir nakit rezervini yönetmeye başlayacağını vurgulayan Şimşek, kısa vadede bunun nakit yönetiminde önemli bir etkinlik artışı yaratacağını, aynı zamanda borçlanma maliyetlerine de olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.