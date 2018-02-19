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İşte 7 finalist Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finalistler belli oldu. 23 aday arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kaldı