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Shell madeni yağda 11 yıldır lider

Giriş Tarihi: 19.2.2018
Shell madeni yağda 11 yıldır lider
Shell, ve küresel madeni yağ pazarındaki liderliğini 11'inci yılına taşıdı. Sanayi Derneği'nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol, 2017'de de Türkiye'nin lider madeni yağ tedarikçisi unvanını korudu. Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company'nin madeni yağlar pazar analizi raporuna göre Shell, 11 yıl peş peşe dünyanın '1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi' oldu. Shell Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, müşteri beklentilerini karşılayan hizmet ve en son teknolojiyle geliştirilen ürünler ile pazar liderliğini sürdürdüklerini söyledi.
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Shell madeni yağda 11 yıldır lider
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