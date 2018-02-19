Shell madeni yağda 11 yıldır lider

Shell, Türkiye
ve küresel madeni yağ pazarındaki liderliğini 11'inci yılına taşıdı. Petrol
Sanayi Derneği'nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol, 2017'de de Türkiye'nin lider madeni yağ tedarikçisi unvanını korudu. Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company'nin madeni yağlar pazar analizi raporuna göre Shell, 11 yıl peş peşe dünyanın '1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi' oldu. Shell Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, müşteri beklentilerini karşılayan hizmet ve en son teknolojiyle geliştirilen ürünler ile pazar liderliğini sürdürdüklerini söyledi.