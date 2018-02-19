Türk mühendisler yaptı

Ford
Motor Company'nin ağır ticari araç küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan
, geliştirdiği yerli motor ve arka akstan sonra şimdi de şanzıman geliştiriyor. Tamamen Ford Otosan Ar-Ge'sinde çalışan Türk mühendis
ler tarafından tasarlanan yerli şanzıman 2020'den itibaren Ford kamyonlarda kullanılmaya başlanacak. 49.5 milyon euro yatırım yapılarak geliştirilen yerli şanzımanla Eskişehir İnönü Fabrikası'nda üretilen kamyonlarda yerlilik oranı yüzde 95'i geçecek. Yerli şanzıman sayesinde yılda 50 milyon euroyu bulan ithalatta sona erecek. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
, yerli şanzıman ile kamyondaki yerlilik oranının da artacağını söyledi. Böylece yerli üreticinin destekleneceğini ve Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sunulacağını kaydetti. Kamyonda parça bazında yerlilik oranını yüzde 89, maliyet olarak ise yüzde 67 seviyesinde olduğunu ifade eden Yenigün, "Geliştirdiğimiz şanzımanla Ford Trucks'taki yerlilik oranı yüzde 95'i geçecek, yüzde 100'e dayanacak. Maliyet bazında ise yüzde 75'e yükselecek" dedi. Yerli şanzıman ile Ford Otosan'ın gerek üretim gerek mühendislik gücünü global arenada bir üst seviyeye taşıyacağını anlatan Yenigün, şöyle devam etti: "Ford Otosan'ın sahip olduğu yüksek mühendislik ve Ar-Ge gücü için yeni bir kilometre taşı olacak bu yatırım, geleceğin ulaşım teknolojilerine yönelik de sağlam bir baz oluşturacak. Bu ve benzeri teknoloji yatırımlarımız, şirketimizin gelecek vizyonunda stratejik ve kilit bir rol oynayarak, otomotiv
ve taşımacılık sektörünün bağlantılı ve otonom araçlara giden dönüşüm yolculuğunda öncü olmamızı sağlayacak." GÖLCÜK'TE HİBRİT ÜRETECEK
Toyota'dan
sonra Ford Otosan da Türkiye'de hibrit model üretecek. Ford Otosan Tourneo Custom ile Transit Custom'ın hibrit versiyonlarını 2019'dan itibaren üretmeye başlayacak. Ayrıca Tourneo Custom PHEV'de hem elektrikli hem konvansiyonel motor yer alacak. 2018'de toplam otomotiv pazarının 950 bin-1 milyon adet seviyesinde olacağını öngördüklerini söyleyen Yenigün, "Ford Otosan olarak yıl sonunda 110-120 bin adet satış, 295-305 bin adet ihracat, 405- 425 bin adet toplam satış, 370-380 bin adet üretim hedefliyoruz" dedi. 2018'DE 1.1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM
Ford Otosan, 2018'de 210-230 milyon euroluk yatırım (1.1 milyar TL) yatırım planlıyor. Şirket, 2016'da 150 milyon euro, 2017'de 175 milyon euroluk yatırım yaptı.