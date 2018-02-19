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Türkiye’de 4 kat büyümeyi hedefliyor

Giriş Tarihi: 19.2.2018
Türkiye’de 4 kat büyümeyi hedefliyor
Japon otomotiv markası 'un Türkiye distribütörü , 2018'e iddialı girdi. Mitsubishi Motors'un Türkiye'deki faaliyetlerini değerlendiren Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, dört kat büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Akpulat şöyle konuştu: "Mitsubishi'nin yeni coupe SUV modeli Eclipse Cross'un Türkiye lansmanını nisanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eclipse Cross ile büyümeyi hedefliyoruz. Bu lansman ile binek araç kategorisindeki satışlarımızı dört kat artırmayı amaçlıyoruz. Temsa Motorlu Araçlar olarak 3 yılın sonunda Türkiye'deki satışlarımızı yüzde 30 artırarak pazar payımızı yüzde 1'e çıkarmayı hedefliyoruz."
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