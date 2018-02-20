‘IMF faiz lobisine sahip çıkıyor’

İstanbul
Ticaret Odası (İTO)
Başkanı Öztürk
Oran, Uluslararası
Para Fonu'nun
(IMF
) 4. Madde
Konsültasyonu
Raporu'na sert tepki
göstererek kurumu faiz
lobisine
sahip çıkmakla suçladı.
Oran, "Onların işine
gelen 90'ların Türkiye
'si
geride kaldı" dedi. IMF'nin
Merkez Bankası'na açıkça
faiz artırma çağrısı yaptığını
belirten başkan Öztürk
Oran, "Faiz lobisine sahip
çıkan IMF heyeti, bu raporu
kendi Yönetim Kurulu'na
sunacakmış. 5. Madde'yi
de onlara ben söyleyeyim.
IMF'nin yaptığı, uluslararası
kumpaslara ortak olarak
Türkiye'ye karşı yeni bir
cephe açmaktır" dedi.