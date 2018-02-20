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lobisine sahip çıkıyor’

Giriş Tarihi: 20.2.2018
‘IMF faiz lobisine sahip çıkıyor’
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Uluslararası Para Fonu'nun () 4. Madde Konsültasyonu Raporu'na sert tepki göstererek kurumu lobisine sahip çıkmakla suçladı. Oran, "Onların işine gelen 90'ların 'si geride kaldı" dedi. IMF'nin Merkez Bankası'na açıkça faiz artırma çağrısı yaptığını belirten başkan Öztürk Oran, "Faiz lobisine sahip çıkan IMF heyeti, bu raporu kendi Yönetim Kurulu'na sunacakmış. 5. Madde'yi de onlara ben söyleyeyim. IMF'nin yaptığı, uluslararası kumpaslara ortak olarak Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açmaktır" dedi.
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‘IMF faiz lobisine sahip çıkıyor’
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