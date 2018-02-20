Kış ortasında yaz indirimi

Piyasayı canlandırmak ve satışları artırmak için pek çok yeni model deneyen perakendeci bu kez turizmcinin yolundan gitti. Yaz gelmeden 'Erken yaz fırsatı' adı altında yaz koleksiyonundan belli başlı parçalar ile önceki sezondan kalan ve mevsimsiz olarak tabir edilen ürünleri yüzde 40'a varan indirim
ve kampanyalarla satışa çıktı. Markalar, bu şekilde yeni sezona bir adım önde girmeyi hedefliyor. YABANCILAR SEZONU AÇTI
Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Orman, yabancı markaların bahar-yaz sezonunu şubat sonunda açtıklarını dolayısıyla aradaki açığı kapatmak için yerli markaların da böyle bir modele geçtiğini söyledi. Orman şunları belirtti: "İklimler kaydı. Dolayısıyla dışarıda kar varken elimizdeki sandaletleri, dışarıda güneş varken de elimizdeki botları satmamız zorlaşıyor. Erken yaz fırsatı modeliyle yeni sezon ürünlerini önce internette sonra da mağazalarda satmaya başlıyoruz."
İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murad Kızıltaş ise, beklenen soğuk havaların bir türlü yaşanmaması ve yabancı markaların da yeni sezonu açması nedeniyle ilk önce internette erken yaz fırsatı satışlarının başladığını belirterek, "Mağazalarda 1 ay içinde ürünlerin yüzde 80-90'ı bahar-yaz koleksiyonlarına dönmeye başlar. İklimlerin kayması nedeniyle sezonu mecburen öne çekiyoruz" dedi. Kızıltaş, sezonu erken açmanın artık bir politika haline geldiğini ifade etti. DÜNYA ÇAPINDA OLAN BİR ŞEY DEĞİL
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, kış aylarında 'erken yaz fırsatı' adı altında başlatılan indirim ve kampanyaların tüketicinin aklını karıştırıp, soru işaretleri yarattığını, bunun sektöre de zarar verebileceğini söyledi. "Ocak-şubatta yaz indirimi dünya çapında olan bir şey değil" diyen Öncel, özellikle ayakkabı markalarının hep erken indirime girdiğini ancak bu modelin 'talepte bir sıkışıklık mı var' ya da 'fiyatlandırma başka bir şekilde mi yapılıyor' sorularını akla getirdiğini kaydetti.