Standardı yakalayan KOBİ asansörde yükseliyor

Asansör ve yürüyen merdivenleri denetleyen Hollandalı Liftinstituut firması, Türkiye'yi bölgesel üs yapma kararı aldı. Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyayı İstanbul'dan yöneten şirket, KOBİ
'lere özel fırsatlar da sunuyor. KOBİ'lere yönelik sertifikalandırma programlarına katılan şirketler bu sayede küresel pazarlara açılma fırsatı yakalıyor. İnşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak her yıl yüzde 30'ların üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Liftinstituut Solutions Avrasya Bölge Müdürü Süleyman Özcan, "İnşaat sektörünün parlayan yıldızı Türkiye'de, asansör belgelendirmenin çok ötesinde geniş bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz" dedi.