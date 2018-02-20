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Yeni yatırım seferberliği gelebilir

Giriş Tarihi: 20.2.2018
Yeni yatırım seferberliği gelebilir
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı , "Yurtiçindeki yeni, önemli ve ölçekli yatırımlar için birtakım talep sahibi kurumlara, bu ay sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın bir programı olacağına ilişkin duyum aldık. Ülkeye katma değer yaratacak, yeni yatırım seferberliği gibi bir program" dedi. Reform Paketi ile ilgili de konuşan Kibar, "Bu yılki büyümeye pozitif katkısı olacağını, yatırımları hızlandıracağını düşünüyorum. Bekleyen KDV'ler şirketler için önemli bir yük. Kamu tarafında iade nakli ya da mahsup sisteminin devreye alınması reel sektöre önemli kaynak girişi anlamına gelecek" diye konuştu. Kibar, Kalkınma Bankası gibi bir bankanın sanayiciye fayda sağlayacağını da söyledi.
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Yeni yatırım seferberliği gelebilir
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