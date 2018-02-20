Yeni yatırım seferberliği gelebilir

Kibar
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar
, "Yurtiçindeki yeni, önemli ve ölçekli yatırımlar için birtakım talep sahibi kurumlara, bu ay sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın bir programı olacağına ilişkin duyum aldık. Ülkeye katma değer yaratacak, yeni yatırım seferberliği gibi bir program" dedi. KDV
Reform Paketi ile ilgili de konuşan Kibar, "Bu yılki büyümeye pozitif katkısı olacağını, yatırımları hızlandıracağını düşünüyorum. Bekleyen KDV'ler şirketler için önemli bir yük. Kamu tarafında iade nakli ya da mahsup sisteminin devreye alınması reel sektöre önemli kaynak girişi anlamına gelecek" diye konuştu. Kibar, Kalkınma Bankası gibi bir bankanın sanayiciye fayda sağlayacağını da söyledi.