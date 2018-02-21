196 milyar TL destek

Finansal Kurumlar Birliği (FKB
) çatısı altında faaliyet gösteren faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketl
erinin ekonomiye sağladığı destek artarak devam ediyor. FKB üyesi şirketlerin konsolide aktif büyüklüğü 2017'de yüzde 23 artarak 141 milyar liraya, işlem hacmi yüzde 20 artışla 196 milyar liraya, faaliyet konusu alacakları ise yüzde 24 artarak 128 milyar liraya çıktı. FKB Başkanı Mehmet Cantekin, üye şirketlerin reel sektör
ü desteklemeye devam ettiğinin altını çizerek, "Açıkladığımız rakamlarla ekonomiye sunduğumuz katkıyı bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz. İşini geliştirmek isteyen herkesi banka
cılık dışı finanstan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi. HEDEFLERE ULAŞILDI
Finansal Kurumlar Birliği'nin temsil ettiği üç sektöre yönelik 2017 yılı konsolide verilerinin açıklandığı toplantıda konuşan Cantekin, üye şirketlerin 2017'yi geçtiğimiz yıllara göre daha verimli ve hedeflerine ulaşarak tamamladığına işaret etti. Cantekin, birliğin reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam ettiğini ifade ederek, "Belirsizlik sürecini başarıyla geride bırakan sektörlerimiz güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla baktığımızı ve bankacılık kesiminin üzerindeki yükü paylaşmaya hazır olduğumuzu belirmek istiyorum" diye konuştu. SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇIK
Banka dışı finansın sektördeki payının artırılmasına yönelik vizyonlarını kamunun destekleğinin altını çizen Cantekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sigorta
sektörü ve sermaye piyasası araçları da dahil edildiğinde banka dışı finansın payı yüzde 13 vivarında bulunuyor. Finansal varlıkların yüzde 87'si bankalarda. Avrupa'da bu oranın en düşük olduğu ülke olan İspanya'da bile banka dışı finansın payı yüzde 31. Bu durum bize sektörün önünün açık olduğunu ve gidilecek çok yolun bulunduğunu gösteriyor. 2017 yıl sonu itibarıyla, Finansal Kurumlar Birliği olarak temsil ettiğimiz bankacılık dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payı aktifte yüzde 4.1, alacaklara göre yüzde 5.7 ve öz kaynaklara göre de yüzde 4.9. İşlem hacmimizin GSYH içindeki payı yüzde 7." ?KOBİ'LERİN PAYI ARTMALI
Tüm
gayretlerinin daha iyi bir ekonomi ve daha iyi bir Türkiye
için olduğunun altını çizen Cantekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bakımdan son dönemde yürürlüğe giren kararnamelerin önemine dikkat çekmek istiyorum. 32 sayılı karar önemli düzenlemeler barındırıyor. Torba yasa düzenlemesi ile sektörler adına önemli değişiklikler Meclis'ten geçti. Adres ve kimlik verilerinin faktoring dışında banka dışı finansal kurumlarla da paylaşılmasının önü açıldı. KOBİ
'ler ve bireysel müşterilere daha uygun şartlarda ihtiyaç duyduğu finansal desteği sunuyoruz. Türkiye'de KOBİ'lerin finans sisteminden aldığı payı arttırmalı. Bu bakımdan yapısal anlamda düzenlemeler bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin 2023 büyüme hedeflerine ulaşması ve sektörlerimizin gelişiminde dijital dönüşüm stratejilerinin önemli bir yer tutacağına inanmaktayız." ?FAKTORİNGDE İŞLEM HACMİ 145 MİLYARA ULAŞTI
FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin de bilgi veren FKB başkanı Cantekin, "Finansal kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 18 artarak 52 milyar liraya çkarken, faktoringde ise işlem hacmi 145 milyar TL, alacaklar ise 42 milyar TL oldu. Finansman şirketlerinin işlem hacmi 2017 yılında yüzde 27 büyüyerek, 28 milyar TL'yi aştı. Mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayımız 4.3 milyon kişiye ulaştı" dedi.