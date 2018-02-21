Bağlıkaya’dan küçük acenteler için KGF girişimi

TÜRSAB Başkan adayı Firuz Bağlıkaya, Kredi Garanti Fonu (KGF
) tarafından sağlanan kredilere küçük ve orta ölçekli seyahat acentalarının ulaşmakta yaşadığı zorlukları görüşmek üzere KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli ile Ankara
'da bir araya geldi. Görüşmede, Bağlıkaya küçük ve orta ölçekli seyahat acentalarının teminatsız KGF destekli kredi kullanımı konusunda özellikle desteklenmesini talep etti. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli de, "Seyahat acentacılığı sektörünün Türk turizmine büyük katkıları var. Sektörün gelişmesi ve nefes alabilmesi için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu bağlamda birlikte çalışarak tüm sorunlara çözüm bulmaktan mutluluk duyarız" dedi. Gergerli, her türlü işbirliğini geliştirmeye yönelik projeler yapmaya hazır olduklarını belirtti.