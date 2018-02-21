Türkiye Enerji ve Maden Forumu başlıyor!

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik öneminin altını çizmek ve 2018 yılı içinde yükselen yatırım olanaklarını gündeme taşımak amacı ile bu yıl ilki düzenlenecek olan ve gelenekselleşmesi planlanan etkinlik çerçevesinde, enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilip, en son gelişmeler ile uygulamaların farklı açılardan ele alınacağı bir platform oluşturulması hedefleniyor.

BAKAN ALBAYRAK AÇILIŞI YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Berat Albayrak'ın teşrifleri ile gerçekleşecek açılış töreninin ardından etkinlik boyunca, Sabah gazetesinin uzman yazarları moderatörlüğünde sektörün önde gelen isimleri tarafından "Yenilenebilir enerjide Türkiye modeli: teknoloji transferi ve yeka modelinin geleceği", "Doğalgaz güvenliğinde yeni dönem ve LNG piyasası", "Enerji yatırımları finansmanı", "Türk madenciliğinde yeni model" gibi konular ele alınacak

İŞTE ANA SPONSORLAR

Sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleşecek forumun ana sponsorları Akfen Enerji, Boydak Enerji, Çalık Enerji, IC Holding, Limak Enerji, Sabancı Holding, THY ve Türk Telekom; destekleyen diğer sponsorlar Koza, Karadeniz Holding, Başkent Gaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Enerya, FINA Enerji, Polyak Eynez ve Shell. Doğalgaz güvenliği ile ilgili yapılacak panelin sponsoru ise İGDAŞ.

ENERJİ SEKTÖRÜ BİR ARAYA GELECEK

Dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizin sahip olduğu kaynakları ve kendisine has ihtiyaçlarını tanımlamak, bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulaşılması gereken hedefleri belirleyip stratejik bir yol haritası oluşturulmasına katkıda bulunmak sorumluluğuyla Sabah, A Haber, Takvim, Yeni Asır, Para tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen "1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018", enerji sektörü üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve düzenleyici kuruluşları bir araya getirecek