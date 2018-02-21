Türkiye’nin enerjisi masaya yatırılıyor

SABAH, A Haber, Takvim, Yeni Asır ve Para Dergisi tarafından, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen "1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu
: Fırsat Yılı 2018" yarın İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik öneminin altını çizmek ve 2018 yılı içinde yükselen yatırım olanaklarını gündeme taşımak amacı ile bu yıl ilki düzenlenecek olan ve gelenekselleştirilmesi planlanan etkinlik çerçevesinde, enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilip, en son gelişmeler ile uygulamaların farklı açılardan ele alınacağı bir platform oluşturulması hedefleniyor. FORUMLAR OLACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak
'ın teşrifleri ile gerçekleşecek açılış töreninin ardından etkinlik boyunca, Sabah gazetesinin uzman yazarları moderatörlüğünde sektörün önde gelen isimleri tarafından "Yenilenebilir enerjide Türkiye modeli: Teknoloji transferi ve Yeka modelinin geleceği", "Türk madenciliğinde yeni model: Ar-Ge ve Güvenlik Kültürü", "Doğalgaz arz güvenliğinde yeni dönem ve LNG piyasası", "Enerji yatırımları finansmanı", "Enerjide dijitalleşme ve müşteri memnuniyeti" gibi konular ele alınacak.
Sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleşecek forumun ana sponsorları Akfen Enerji, Boydak Enerji, Çalık Enerji, IC Holding, Limak Enerji, Sabancı Holding, THY ve Türk Telekom oldu. Etkinliğe destek verenler arasında Koza, Karadeniz Holding, Başkent Gaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Enerya, FINA Enerji, Polyak Eynez, Shell ve İGDAŞ da bulunuyor.
"1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018", enerji sektörünün üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve düzenleyici kuruluşları bir araya getirecek.