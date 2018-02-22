Bakan Albayrak'tan bor ile ilgili önemli açıklama

BOR KONUSUNDA DÜNYADA YETKİN EN ÖNEMLİ KONUMLARDA ÇALIŞMIŞ ÇOK GÜZEL BİR EKİP KURDUK

Bor madeni konusunda önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Albayrak, "Bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bor konusunda dünyada yetkin en önemli konumlarda çalışmış çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple bu yıl çok stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceğiz.

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YERLİ VE MİLLİ İŞBİRLİĞİ İLE BU YIL ÖNEMLİ VE SES GETİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ

Bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız.

BAZI ÖNEMLİ TESİSLERİ AÇIKLAYACAĞIZ

Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız." dedi.