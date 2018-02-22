BMW yeni sezona hazır

Bugün açılışını gerçekleştirip 25 şubata kadar devam edecek olan "Motobike Istanbul
" fuarında Borusan Otomotiv, motosiklet sezonunu açıyor. BMW
, Motorrad tüm modelleri, geniş sürücü donanımları ve aksesuarları ile 9'uncu salonda yerini alıyor. 546 metrekarelik alandaki stantta yenilenen BMW F 750 GS ve F 850 GS ön planda olacak. Mayıs ayı itibarıyla satışa sunulacak bu modeller, yeni donanım alternatifleri ile motosiklet severlerin karşısına çıkacak. FUARDA SATIN ALMA İMKANI
Touring segmentinde bulunan K 1600 Grand, America modeli K 1600 Bagger ile birlikte de fuar standında yerini alıyor olacak. 250 ve 500 cc arası Adventure segmentindeki yeriyle gençlerin ilgisini çeken G 310 GS modeli de fuar ile birlikte tüm motosiklet severlerin beğenisine sunulacak. Geniş ürün seçeneğine sahip olduklarını belirten BMW yetkilileri, Motorrad sürücü donanımları ve aksesuarlaryla müşterilerin ürünleri denemesine olanak tanıyacaklarını ve ürünleri satın alma imkânına sahip oacaklarını ifade etti. BMW RIDER ACAMEDY 'DEN EĞİTİM DESTEĞİ
BMW Motorrad'ın global seyahat ve eğitim iş ortağı olan BMW Rider Academy, motosiklete yeni başlayanlar veya kendini geliştirmek isteyenler için hazırlandırılmış çeşitli seviyelerdeki eğitim programları yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere geniş tur programlarıyla fuarda yerini alacak. ÖZEL BÖLÜMDE HİZMET
Yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere hazırlanmış geniş tur programlarının fuarda yerini alacağını söyleyen BMW yetkilileri, "Geniş finansman seçenekleri ile müşterilere en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Borusan Otomotiv Premium, özel bölümde fuar boyunca hizmet verecek" ifadelerini kullandı.