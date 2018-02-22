Dünyanın en iyileri İstanbul’da sergileniyor

Türkiye
'de motosiklet sektöründe ithalat, dağıtım, satış ya da üretim faaliyeti bulunan, 13 firmanın üyesi olduğu ve 19 markanın temsil ettiği Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED
) tarafından desteklenen 2018 Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları fuar
ı, bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MOTED Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Kılıçer
, 2017 yılında 120 bin kişinin ziyaret ettiği ve her yıl büyük ilgi gören Messe Frankfurt'tun düzenlediği fuara bu yıl daha büyük bir ilgi olacağını söyledi. Kılıçer, "Diğer sektörlerdeki fuarlara nazaran motosiklet fuarının şöyle bir özelliği var. Ürün teşhiri ve görsel çekiciliği direkt satış performansına yansıyabiliyor. Tüketici fuar esnasında ürünleri incelerken ani bir alım kararı verebiliyor. Bu sebeple de firmalar bütün senenin satışlarına yansıyabilecek bu fuara çok özen gösteriyor" diye konuştu. Bugün açılacak olan fuar, 25 Şubat'a kadar sürecek. 27 KİŞİYE 1 MOTOR
2017 yılı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının 3 milyon 102 bin adet olduğunu vurgulayan Kılıçer, "27 kişiye 1 motosikletin düştüğü ülkemiz birçok Avrupa ülkesine göre geride kalıyor. Yunanistan
'da 6 kişiye 1, İtalya
'da ise 7 kişiye 1 motosiklet düşüyor" dedi. 2017'deki pazarın önceki seneye göre yüzde 9.4 artarak toplamda 157 bin adede çıktığını aktardı. Kılıçer, MOTED üyelerinin satış adedinin 53 bin 772 olarak gerçekleştiğini ve pazarın yüzde 35.7'sini temsil ettiğini söyledi. ?MOTOSİKLET KULLANIMI ARTMALI
Türkiye'nin
bulunduğu coğrafyanın getirdiği birtakım olumsuzluklardan bahseden Kılıçer, "Pazar üzerinde negatif etki yaratan artan vergiler motosiklet sektörünün gelişimini yavaşlatıyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında pazarın küçülerek 2018 yılında satışların 140 bin seviyesinde olması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu. Motosiklet algısının olumlu yönde değişimi, trafik bilincinin toplumun tüm kesimlerinde oluşturulması ve motosiklet kullanımının artması için MOTED ve üye firmaların çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Kılıçer, trafik sıkışıklığına rahatlama getirecek en kolay ve hızlı çözümün motosiklet olduğunu söyledi. TRAFİK MOTOSİKLETLE ÇÖZÜLÜR
Motosikletlerin
trafik sıkışıklığına
çözüm olduğunu
belirten Kılıçer, şöyle
konuştu: "Motosiklet
bir otomobilin dörtte
biri kadar yer kaplıyor.
Ayrıca park yeri bulmakla
harcanan zaman
ve enerji kayıplarını, alt
yapıda daha az aşınma
ve çevreye zararlı
gazların yayılmasının
da önüne geçecek
en önemli alternatif
araç olarak öne çıkıyor.
MOTED'in faaliyet
amacı Türkiye'de
motosiklet sektörünün
gelişimi için gerekli
aksiyonların, yasal
mercilerle koordineli
olarak alınması ve toplumun
motosiklet kullanımına
yönelik bilinçlendirilmesidir.
Bunun
yanı sıra MOTED
Türkiye'de motosiklet
sektörü ve ilgili her
türlü konu hakkında
yöneltilen yurtiçi ve
yurtdışı kaynaklı bilgi
edinme taleplerinde
danışma kaynağı görevini
üstlendi." 867 ADET ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET TRAFİKTE
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3.4 azaldı. 2017 aralık ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3.4 azalarak 7 bin 200 adet oldu. Geçen yılın aralık ayında 7 bin 455 adet araç tescili yapılmıştı. Yine aynı dönem 629 araç tescili yapılmış iken bir önceki yılın aynı ayında bin 135 adet araç, 2017 ilk on bir ayında toplam 8 bin 424 adet, 2016 ilk on bir ayında ise 3 bin 744 adet elektrikli motosiklet tescili yapıldı.