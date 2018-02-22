Katar’da 100 fabrikanın temeli atılıyor

Katar
'ın
Körfez ülkelerinin ekonomik ambargosu altına girmesinin ardından ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri kendisinin üretmesi amacıyla başladığı 2.5 milyar dolarlık projede önemli bir aşama tamamlandı. Katar, ekonomik ve askeri açıdan baskı altına alınmaya çalışılırken, Türkiye'nin verdiği destek sonrası, bu ürünlerin tamamını Türkler'in üretmesini istedi. Bunun için de 2.5 milyar dolarlık yatırımla 250 fabrikanın olacağı bir organize sanayi bölgesi kurmaya başladı. Bu projede üretim yapacak 100 yatırımcı da yeterlilik belgesi aldı. Arazinin elektrik, su ve yol gibi altyapı projelerinin tamamlanmasıyla temellerin atılacağını söyleyen projenin koordinatörü Erkan Gül
, "100 şirket Katar yönetimince onay aldı" dedi. Geçtiğimiz günlerde 5 milyar dolarlık Katar fonunu Türkiye'ye, AzureMena isimli şirket kurarak getiren Azure Group Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, OSB kurulumu için Katar'ın açtığı ihaleye 9 bin başvuru yapıldığını söyledi. Gül, Katar'a bir yapı market de kurduklarını belirterek, "Bu OSB'de kullanılacak tüm ürünleri Türkiye'den alarak, Katar'a ulaştıracağız" diye konuştu. 16 ÜLKEYE DAĞITIYORUZ
Katar başta olmak üzere kurdukları lojistik zincirle, Irak
ve Suriye gibi sorunlu bölgelere de mal gönderimini yaptıklarını söyleyen Gül, "16 ülkede hizmet veriyoruz. Hem Türk hem de Batılı şirketlerin bu coğrafyaya göndermekte zorlandığı malları o ülkelerde yer alan lojistik firmaları sayesinde adreslere teslim ediyoruz. Irak Bagdat ta ilk kuruluşumuzu 1982 yılında yaparak faaliyetlere başladık" diye konuştu. KARGODA İLK YAZILIMI GERÇEKLEŞTİRDİK
Erkan Gül Türkiye'de kapıdan kapıya teslimatı yeniden kurgulayan ilk online şirketi olduklarını belirterek, "Şu an yurt dışında adresten, adrese hem bireysel hem de kurumsal teslimat yapan bir Türk kargo şirketi yok. IOS ve Android uygulamalarından indirilecek 'bikargo' programı ile herkesin çok kolayca sipariş girişi yapabileceği bir uygulama yaptık" dedi.