Mapfre Vakfı’na ‘Sağlıklı Yaşam’ ödülü

Fundación Mapfre (Mapfre Vakfı), Sağlıklı Yaşam Projesi ile 9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri'nin 'sağlıklı bireyler' kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda projeler ve çalışmalar gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi. Vakfın dengeli beslenme konunda farkındalık yaratmak, 5-7 yaş aralığındaki çocukları dengeli beslenmeye teşvik etmek için 2014 yılında hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde 123 ilköğretim okulunda eğitim gören 27 bin 808 çocuğa ve 1021 öğretmene ulaşıldı.