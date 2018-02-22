Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Motul yeni yağlarını tanıtacak

yeni yağlarını tanıtacak

, ‘’ fuarında motosiklet bakım serisi McCare ile birlikte tüm motosiklet yağlarını sergileyecek

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Motul yeni yağlarını tanıtacak
100'den fazla ülkede faaliyetlerine devam eden , Türkiye'de geniş kitlelere hitap eden motosiklet etkinliği Fuarı'nda ziyaretçilerini bekliyor. 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte Motul, dış alanda ziyaretçilerini ağırlayacak ve motosiklet bakım serisi McCare'in yanı sıra tüm motosiklet yağlarını sergileyecek.

HEDİYE DAĞITACAK
Yüz binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği fuarda ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmeleri için farklı organizasyonlar düzenleyeceklerini belirten Motul yetkilileri, "Dağıtılacak hediyelerle fuarın dış alanının hâkimi olacağız. Firma olarak sosyal medyada da anlık yayın yaparken etkinlikleri paylaşacağız. Bunların yanı sıra motosiklet severlerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtlayacağız" diye konuştu. 1971 yılında havacılık endüstrisinden kaynaklanan ester teknolojisini kullanarak otomobil motorları için yüzde 100 sentetik yağ formülasyonunu deneyen ilk yağ üreticisi Motul, yıllar içinde de motor sporlarının teknolojik gelişimine katkıda bulundu.

RESMİ TEDARİKÇİ
Yarış dünyasındaki birçok takım ve üreticinin resmi tedarikçisi konumunda olduklarının altını çizen Motul yetkilileri, ayrıca sentetik yağ uzmanı olarak 160 yıldan uzun süredir ürünlerinin kalitesi ve yenilikçi anlayışıyla faaliyetlerine devam ettiklerin söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Motul yeni yağlarını tanıtacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN