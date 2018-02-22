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Offline ülkeler arasında yer alamayız

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Offline ülkeler arasında yer alamayız
ise, "Daha fazla alın terinden daha fazla akıl terine dönüşümü yaşıyoruz. Bu dönüşümü gerçekleştiremezsek gelişmiş dünyanın yaşadığı değişimin dışında kalacağız ve tabiri caizse offline ülkeler arasında yerimizi alacağız. bölgede istikrar adası olmaya devam edecek. 11. Kalkınma Planı'nın öncelikli hedeflerinden bir tanesi milli geliri daha da attırmak. 2023 hedeflerimiz de dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerimizi almaktır" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin, ve faizi, elbirliğiyle sürdürülebilir bir düzeye, tercihen de yüzde 7'lerin altına çekmek mecburiyetinde olduğunu belirterek, "Türkiye bunu başarır. Şartlarımız müsait" dedi.

Başbakan Yıldırım enflasyon ve faizin yüksek olmasında iş yapan herkesin sorumlu olduğunu belirterek, "Birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.
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