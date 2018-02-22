Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ‘Sigortalı Tarım’ yayında!

‘Sigortalı Tarım’ yayında!

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Tarım Sigortaları alanındaki ilk ve tek ulusal yayın olma özelliğini taşıyan " Sigortalı Tarım Dergisi", Şubat ayı itibarıyla yayın hayatına başladı. Şubat ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez okuyucu ile buluşacak dergi, sigorta şirketleri ile acentelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.
Her sayısında Tarım Sigortalarına ilişkin güncel ve zengin içeriklerle okuyucu ile buluşacak olan TARSİM Sigortalı Tarım dergisi, ergonomik boyutu ve kolaylıkla okunabilir sayfa dizaynı ile TARSİM'in sesi olacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sigortalı Tarım’ yayında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN