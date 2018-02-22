‘Sigortalı Tarım’ yayında!

Tarım Sigortaları alanındaki ilk ve tek ulusal yayın olma özelliğini taşıyan "TARSİM
Sigortalı Tarım Dergisi", Şubat ayı itibarıyla yayın hayatına başladı. Şubat ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez okuyucu ile buluşacak dergi, sigorta şirketleri ile acentelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.
Her sayısında Tarım Sigortalarına ilişkin güncel ve zengin içeriklerle okuyucu ile buluşacak olan TARSİM Sigortalı Tarım dergisi, ergonomik boyutu ve kolaylıkla okunabilir sayfa dizaynı ile TARSİM'in sesi olacak.