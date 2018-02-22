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’dan sosyal medya hamlesi

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Türk Nippon’dan sosyal medya hamlesi
Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta şirketlerinin 2018 yılında sosyal medyayı daha aktif kullanacaklarını ifade etti. Pamukçu, şunları söyledi: "Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan sosyal medya, dünya çapında ciddi bir yönlendirici haline geldi. Akıllı telefonlar ve tabletlerle birlikte, söz konusu etkileşimler inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu doğrultuda sosyal medyanın şirket kültür ve değerlerinin bir parçası olması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Türk Nippon Sigorta olarak, 2018 yılı için sosyal medya kullanımıyla ilgili proje çalışmalarımız gelişerek devam edecektir."
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Türk Nippon’dan sosyal medya hamlesi
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