Üretimi sürdürmek şartıyla özelleşecek

Hükümet, 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecini başlattı. Çalışanların hakları korunacak ve istihdam
için üç seçenek sunulacak. Çiftçiler belirlenen kota kapsamında pancar üretimini sürdürecek, sözleşmeler iptal edilmeyecek. Alıcı firmalara fabrikalarda şeker üretimini devam zorunluluğu getirilecek. İhaleler varlık satışı şeklinde yapılacak, üretim ve çiftçiden alım koşulu getirilecek. Yerel yatırımcıyı teşvik için geçici teminatlar düşük tutulacak. ÇİFTÇİYE KORUMA
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 14 Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin kararı dün yayınlandı. Afyon, Ağrı, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat fab rikaları için ihalenin iki ayda tamamlanması hedefleniyor. Türkşeker'e pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edecek. Alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu bulunuyor. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin ihaleler pazarlık usulü ile yapılacak. Pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhalelere gerçek ve tüzel kişilerle yatırım fonları ve ortak girişim grupları katılabilecek. İstekliler, ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilecek. Fabrikalarda memur olarak çalışanlar özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olabilecekler. Daimi ve geçici işçilerden emekliliği dolmayanlar ise Türkşeker'in fabrikalarından çalışacak. Dileyen işçiler diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.
İstekliler
son tekliflerini,
Bor, Çorum,
Kırşehir ve Yozgat şeker
fabrikaları için 3 Nisan'a,
Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu
ve Turhal şeker fabrikaları
için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu,
Burdur, Elbistan ve Muş
şeker fabrikaları için ise 18
Nisan'a kadar verebilecek.