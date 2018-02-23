2018 fırsatlar yılı olacak

Sabah, a Haber, Takvim, Yeni Asır ve Para Dergisi tarafından, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda beş panelde birbirinden farklı ve stratejik konular masaya yatırıldı. Forumda 2018'in birbirinden önemli atılımların yapılacağı kritik bir yıl olacağının altı çizildi. Sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleşen forumun ana sponsorları Akfen Enerji, Boydak Enerji, Çalık Enerji, IC Holding, Limak Enerji, Sabancı Holding
, THY ve Türk Telekom
oldu. Destekleyen diğer sponsorlar arasında ise Koza, Karadeniz Holding
, Başkent Gaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Enerya, FINA Enerji, Polyak Eynez ve Shell yer aldı. Doğalgaz güvenliği ile ilgili yapılan panelin sponsoru ise İGDAŞ oldu. YEKA İLE ENERJİ ÜRETİMİ KATLANACAK
SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yenilenebilir Enerjide Türkiye Modeli: Teknoloji transferi ve YEKA modelinin geleceği" adlı panelde yerli ve yenilenebilir enerjinin mümkün olduğu dile getirildi. Şeref Oğuz, "11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Türkiye ilk defa kurala uyan ülke olmaktan kural koyucu ülke haline geliyor" dedi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Oğuz Can yatırımların iştah kesmeden yatırıma devam etiğini söyledi. Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
enerji şirketlerini halka açabileceklerini kaydetti. Siemens Yenilenebilir Enerji CEO'su Hakan Yıldırım
rüzgârda ciddi bir değişimin olduğunu vurgularken, Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata enerjide bağımsız kaynakların önemine dikkat çekti. KAYIP KAÇAK TEK HANELERE İNECEK
AHaber
Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünü yaptığı "Enerjide dijitalleşme ve müşteri memnuniyeti" panelinde Türkiye'nin kayıp kaçak oranının yüzde 13'lere kadar düştüğü ve bu oranın kısa sürede tek hanelere ineceği vurgulandı. Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Dört yıl sonra Türkiye'nin şebekesi bir-iki bölge dışında Avrupa'daki birçok ülkeden daha iyi hale gelmiş olacak" şeklinde konuştu. EPDK
Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk ise enerjide dijitalleşmenin özelleştirme süreci sonrası hız kazandığını söyledi. ELD ER Başkanı Serhat Çeçen ise sektörde birçok teknolojik yatırımlar gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "EPDK'nın yol haritası bize önderlik ediyor. 21 dağıtım şirketi olarak yatırımları devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu. 25 MİLYAR EURO KREDİ İHTİYACI
SETA
Araştırma Direktörü Hasan Basri Yalçın'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Enerji Yatırımları Finansmanı" konulu panelde 2023'e kadar 25 milyar euro enerji kredisine ihtiyaç olacağını vurgulandı. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, 15 milyar TL enerji kredisi verdiklerini söyledi. EY Enerji Lideri Erkan Baykuş dünyada enerji finansmanının 180 milyar dolara ulaştığını kaydetti. DOĞALGAZ HER YERDE
SABAH
Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde düzenlenen "Doğalgaz arz güvenliğinde yeni dönem ve LN G piyasası" panelinde Türkiye'nin neredeyse tüm ilçelerine doğalgazın gittiği vurgulandı. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, büyük şirketlerin yatırımlarında gazın yüzde 55'lik paya sahip olduğunu söyledi. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "2019'da 223 ilçeye doğalgaz götüreceğiz" dedi. İŞBİRLİĞİ ARTMALI
ATV
Ankara temcilcisi ve Takvim Yazarı Şebnem Bursalı Moderatörlüğü'ndeki "Türk Madenciliğinde yeni model Ar-Ge ve güvenlik kültürü" konulu panelde özel sektör ile devletin işbirliği masaya yatırıldı. MİGEM Genel Müdürü Mithat Cansız, sektörün 3 ayda bir denetlenir hale geldiğini söyledi. Lidya Madencilik Genel Müdürü Mustafa Aksoy Erzincan'da 1.2 milyar dolarlık yatırımları olduğunu söyledi. TÜPRAG Başkanı Mehmet Yılmaz da iş güvenliğine dikkat çekti.
Barış ERGİN-Engin TUNÇ-Atilla HAMZAOĞLU