Altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat Çeyrek altın ne kadar? GÜNCEL

23 Şubat Cuma günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Hem yeni evlenenlere hediye etme amacıyla hem de yatırım ve birikim amacıyla tercih edilen altın, toplumuzun kültüründe önemli yeri olan bir değerdir. Her gün araştırılan konular arasında olan altın fiyatlarını her gün güncel olarak sabah.com.tr'de bulabilirsiniz...

Gram altın, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.084 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.323 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta ABD 10 ve 2 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişle baskı altında kaldığını belirtti.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının altın fiyatı düşüşünde etkili olduğunu belirten Memiş, altının ons fiyatının bu hafta tüm gelişmelere rağmen 1.300-1.350 dolar aralığında kalmayı başardığını söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında aşağı ya da yukarı yönlü kırılma yaşanabilmesi için yeni hikayelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Biz temkinli bekleyişimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Jeopolitik riskleri ya da emtia fiyatlarını olumlu yönde direkt destekleyen haber akışı yaşanırsa altının ons fiyatında yükselişler beklediğimizden hızlı olabilir." dedi.

Altının ons fiyatında 1.326 doların destek, 1.338 doların ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 161,5 liranın destek, 162,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

23 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,77

SATIŞ: 161,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 258,77

SATIŞ: 264,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 515,93

SATIŞ: 529,25

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.038,32

SATIŞ: 1.064,17

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.070,00

SATIŞ: 1.082,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.067,43

SATIŞ: 1.094,11