Cari açık turizmle kapatılabilir

Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB
) 23. Dönem Başkan Adayı ve "TÜRSAB Hepimizin Platformu" Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Türkiye'nin cari açığının turizmle kapatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin her bölgesinin turizm destinasyonu haline getirilerek çeşitliliğinin artırılması halinde 50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm gelirinin yakalanmasının mümkün olduğunu belirten Çakmak, "Ülkemizin geleceği turizmdedir. 47 milyar dolar cari açığı bizler kapatabiliriz. Her yıl ülke ekonomisine de milyar dolarlık rezerv bırakabiliriz" dedi. Türkiye'nin en ücra köşelerinin bile turizme açılabilme potansiyeli olduğunu belirten Çakmak, milli turizm kanunu, milli seyahat sigortası, milli seyahat portalı ve global tur operatörleri ile turizm seferberliği başlatacaklarını söyledi. Çakmak, "Ülke turizminin 2050'li yıllara hazırlanması gerekiyor. Bunun için turizmin tüm paydaşları olarak bizler güç birliği yapmalıyız" diye konuştu.