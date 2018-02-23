Haberler Ekonomi Haberleri Gençlere 64 milyonluk çeyiz desteği

Gençlere 64 milyonluk çeyiz desteği Çeyiz desteğini yüzde 20’den 25’e çıkaran hükümet, gençlere 64 milyon TL’ye yakın katkı sağlayacak. İki yıl önce hayata geçirilen uygulamadan bugüne kadar 40 bin kişi faydalandı