Kars'tan yola çıktı, Hollanda'nın devi oldu

Hollanda'da yaşayan Turgut Torunoğulları ticaret hayatının yanı sıra yaklaşık 8 yıl DEİK Avrupa Komite Başkanlığı ve Hollanda Türk İş Adamları Derneği'nin (HOTIAD) başkanlığı görevini yürüttü. Edelstaal Group International'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Torunoğulları, Türkiye'de var olan ve devam eden yatırımları nedeniyle yılın önemli bölümünü de Türkiye'de geçiriyor. Edestaal Grup, çelik tencere üretiminin yanı sıra turizm ve emlak yatırımlarıyla biliniyor.

1958 yılında Kars'ın Susuz ilçesinde doğan ve 21 yaşında gurbetin yolunu tutan Turgut Torunoğulları, bugünlere nasıl ulaştığını ve Edestaal'ın kilometre taşlarını paylaştı.

KARS'TAN HOLLANDA'YA ÇALIŞMAK İÇİN GİTMEYE KARAR VERDİM

1980 yılında evlendikten sonra Kars'tan Hollanda'ya çalışmak için gitmeye karar verdiğini söyleyen Torunoğulları "Eşimle birlikte bir dönem Hollanda'da kayınpederimin yanında yaşadım. Henüz 21 yaşındayım ve 5-6 ay işsiz kaldım. Durum zordu. Aynı dönemde babam da Almanya'daydı ancak çok uzun süre kalmadı. Türkiye'ye geri döndü ve burada hayvancılık ve ticaret işlerine devam etti. Benim de dönmemi istiyordu ama ben bir şeyleri başarmadan dönme niyetinde değildim" dedi

"İLK KAZANDIĞIM PARAYLA KARS'TA DÜKKAN ALDIM"

Tercüman aracılığıyla bir lastik fabrikasına başvurduğunu, fakat dil bilmediğim için ilk etapta kabul edilmediğini aktaran Torunoğulları "O dönem ücretsiz Hollandaca öğreten insanlar vardı. Kısa sürede dil konusunda ilerleme kaydettim ve aynı fabrikada bu kez işe alındım. Ama burada kazandığım para maalesef bize yetmiyordu. Bir gün iş çıkışında gittiğim arkadaşımın evinde herkesin gözyaşı içinde film izlediğini gördüm. Ve bu işte para olduğunu düşündüm. Tabi o dönem iki film, bir video parası demek. Bankadan kredi çektik ve bu işe giriştim. İnsanlar kaset almak için sıraya giriyordu. Evin garajında başlayan bu iş 1,5 yıl kadar sürdü. Güzel paralar kazandım. İlk kazandığım parayla da Kars'ta dükkan aldım" dedi

"ÖNCE KASET SATIYORDUM, SONRA TENCERE İŞİNE GİRDİM"

"Tabi bu video işi bazılarının dikkatini çekmiş. Sorup soruşturmuşlar. Gelip bana sordular tencere pazarlama işini. 23 yaşındayım, iyi de para kazanıyorum, ne işim olur tencereyle tavayla diye düşündüm" diyen Turgut Torunoğulları "Ama kaset işini herkes yapmaya başlayınca bu işi bırakmanın zamanı geldiğini düşündüm. Edelstaal ile ilk tanışmam böyle oldu ve orada pazarlama elemanı olarak tencere satmaya başladım. Satışta benden çok daha iyi insanlar vardı ama ben insanları bir araya toplamada motive etmede müthiştim. Bir yandan da kafamda bu işi bırakma düşüncesi hep vardı. Bir gün Amerika'dan büyük bir şirket geldi ve bir toplantı yapıldı. Toplantıda sorulara çok güzel yanıtlar verdim. Ben işi bırakmayı düşünürken, 'sana araba verelim sen bu işe devam et' dediler. O akşam el sıkıştık ve bu işle devam etmeye karar verdim" diyerek iş dünyasına giriş hikayesini paylaştı

YÜZDE 10 PAYIM VARDI, ŞİMDİ YÜZDE 100 OLDU

1985 yılında olayların farklı yöne döndüğünü aktaran Torunoğulları "Bu kez sana hisse verelim ortak ol dediler. Ve ilk olarak Edelstaal'e yüzde 10 hisseyle ortak oldum. O dönem Belçikalılar ve Almanlar vardı ortaklıkta. Sonra hisse payım yüzde 20, ardından yüzde 30 oldu. İtalyanlarla yüzde 50 ortaklığımız var ama satışın yüzde 100'ü bize ait. İtalya fabrikasında ürettiğimiz SIMTRONIC, SWS, SIMENSPOTS marka çelik tencereleri Avrupa'da tanınmış bir marka haline geldi ve birçok ülkeye satılıyor" dedi

CADDEYİ KOMPLE SATIN ALDIK

Turgut Torunoğulları "Emlak işlerimiz var. 2005 yılında Hollanda'da Den Bosch kentinde Van Berckel caddesini komple satın aldık. Karşılıklı üstte evler, altta dükkanları olan 700-800 metrelik kendimize ait bir caddemiz oldu. Bazılarını Türkiye'ye yatırım yapmak için sattık" açıklamasında bulundu

TÜRKİYE'DE TURİZM YATIRIMLARIMIZ ARTIYOR

90'lı yıllarda turizm yatırımı ile başladıklarını anlatan Torunoğulları "Orka Hotels markasını kurarak Türk turizmine büyük kapasiteli beş yıldızlı tatil köyleri ve oteller kazandırdık. Marmaris-İçmeler'in en güzel koyunda konumlanmış Sentido Orka Lotus Beach ile ORKA Hotels markasını zamanla büyüttük. Bugün 20'nin üzerinde parkımız 12-13 otelimiz var. Sentido markamız bizim için çok özel. Sentido markası ile Sultanahmet'te otel yapıyoruz.

Bunun dışında Fethiye'de çok büyük bir tema park yapıyoruz yüze 25 İngiliz ve yüzde 10 Hollanda ortaklı. Zaten bizim yatırımlarımızın hepsinde yabancı ortaklarımız bulunuyor. Yabancı ortaklık, finansal sıkıntılar bu yabancı şirketlerle paslaşarak kolay çözülüyor" dedi

HOLLANDA İLE YAŞADIĞIMIZ TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞTIM

Ben 8 yıl DEİK Avrupa Komite Başkanlığı görevini yürüttüğünü anlatan ve bugüne kadar yapılmamış belki de yapılmayacak zirveler yaptığını söyleyen Turgut Torunoğulları şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Hollanda'da bir kriz yaşadık. Sayın Bakanımızı almadılar. İkinci günü Hollanda dışişleri bakanı heyetiyle bir araya geldik; sebep neyse tansiyonu düşürelim dedik. Çünkü Hollandalı iş adamlarının 22 milyarlık yatırımı var, keza bizim Hollanda'da 9 milyarlık yatırımımız var. Hollanda'ya sattığımız kadar Hollanda'dan mal alıyoruz. Kavgayla, sürtüşmeyle bir yere varamayız"