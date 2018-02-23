Kayseri'de iş adamı kardeşlere FETÖ’den 9’ar yıl hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 71 iş adamı ile ilgili görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, tek tek yargılanmalarına karar vermişti. Tefrik edilen dosya sonrası Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar H.K. (59) ve M.K. (48) ile avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısının iddianamesine göre, FETÖ terör örgütünün, şu anda kapatılan çeşitli dernek ve eğitim kurumlarında yönetim kurulu üyeliği bulunan H.K.'nın, ayrıca örgütün yurt dışındaki kuruluşlarına yüklü miktarda para aktardığı belirtildi. Kardeşi ve ortağı olan M.K.'nın ise KHK ile kapatılan GESİAD derneğinin bir dönem yönetim kurulu saymanı olarak görev aldığı ve halen yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu tespit edildi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucu tutuklu kardeşler H.K. ile M.K.'ya kastın yoğunluğu gözetilerek 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verdi.