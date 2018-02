Küresel yarışmaya ringde ilk adım

BUGÜN NELER OLDU

Küresel girişimcilik yarışması Get in the Ring'e katılmaya hak kazanacak girişimler Bilkent Cyberpark 'ta bir araya geldi. Sunum eğitimi alarak ringe hazırlanan girişimciler, ön jüride ringe çıkmak için kıyasıya mücadele etti.Girişimciler için uluslararası etkinlikte tecrübe kazanmak büyük önem taşıyor.Uluslararası bir girişimcilik yarışması olan Get in the Ring, Türkiye'de Bilkent CYBERPARK ev sahipliğinde gerçekleşti. 132 ülkeden yerel finalistlerin katılımıyla küresel finali Lizbon'da gerçekleşecek olan yarışmanın Türkiye yerel yarışması katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Günün ilk saatlerinde hızlandırılmış sunum eğitimi alarak ringe hazırlanan girişimciler, ön jüride ringe çıkmak için kıyasıya mücadele etti.Etkinlik, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin modaratörlüğünde; Startups. watch kurucularından Serkan Ünsal'ın da katıldığı 'Girişimcilik Ekosistemi & Yatırım' temalı panel ile başladı.Türkiye genelinde 100'e yakın başvuru alan yarışmada, 8 girişimci orta sıklette 2 girişimci ise ağır sıklette yarışmak üzere ringe çıkmaya hak kazandı ve iş fikirleri ile ringde mücadele ettiler. iCaked, Seyisco, Nanomik, Freepark, Eyedius, Suya Bakan, Enhencer ve Agroviso orta siklette ringe çıkmaya hak kazanan girişimciler iken, Atar Labs ve App Samurai ağır sıklet yarışmacıları oldu. Aralarında yatırımcılar, ekosistemin ünlü isimleri ve büyük teknoloji firmalarının temsilcilerinin yer aldığı ve jürinin karar verirken büyük zorluk çektiği yarışmada kazanan isimler orta siklette Nanomik ve ağır siklette ise App Samurai oldu.Kazanan girişimciler mayıs sonunda katılacakları Global Final'de Türkiye'yi temsil edecek. Lizbon'da gerçekleşecek olan Global Final'e dünyanın önde gelen yatırım ağları, melek yatırımcıları ve büyük teknoloji firmalarının CEO'ları katılacak. Yarışma sadece Global Final ödülü ile bitmedi. Bilkent CYBERPARK'ın başvurular arasından çeşitli kriterlere göre seçtiği Hercules ve Enhencer firmaları Cyberpark'ın sponsorları arasında yer aldığı 20-21 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen World Business Angels Investment Forum 2018'de stant açma ve sunum yapma hakkı kazandı.