Melek yatırımcılara % 75 vergi indirimi

Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) dünya kongresi kapsamında yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcı
, İstanbul'da bir araya geldi. Forumun açılışında konuşan Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, İstanbul'un New York'tan sonra en fazla diplomatik misyona sahip şehir olduğunu ifade ederek, İstanbul'un nisan ayında Global Girişimcilik Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını bildirdi.
Türkiye'nin, melek yatırımcılara yüzde 75 oranında gelir vergisi muafiyetiyle dünyada en fazla vergi avantajı sağlayan ülke olduğunu vurgulayan Altuntaş, ekonominin büyük çoğunluğunu oluşturan, istihdam sağlayan küçük ve orta boyutlu işletmelerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Altuntaş, kamu tarafından girişimcilere sağlanan desteklerin melek yatırımcılar tarafından akıllı finansa dönüştürülerek daha etkili sonuçlar alınabileceğini, bununla da ülkenin ekonomisine daha çok katkı yapılacağını söyledi. CEO'LAR BULUŞTU
60 ülkeden 100'ün üzerinde konuşmacının yer aldığı forumda, konuşmacılar arasında politikacılar, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, bankacılar, borsa başkanları, teknoparkların üst yöneticileri (CEO), uluslararası akademisyenler ve dünyadaki önemli melek yatırımcılar da yer aldı.
Küresel melek yatırım politikalarının şekillendiği forumda, kurumsal yatırım sermayesi ile melek yatırımcıların girişim aşamasından itibaren nasıl daha fazla buluşturulabileceği de tartışıldı. Forumun ikinci gününde CEO'larla bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Paul Doany, melek yatırımcı olarak sahip olduğu deneyimi kullanıcılara aktardı. Doany, girişimcileri desteklemek amacıyla Türk Telekom olarak kurdukları Kurumsal Girişim Sermayesi şirketinin çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi. Girişimcilerin dünyaya açılması için destek verdiklerinin altını çizdi. DÖRT EĞİTİM PROGRAMI
Forumun
ikinci gününde,
Dünya
Melek Yatırım
Forumu Akademisi
tarafından
girişimciler,
melek
yatırımcılar,
melek yatırım
ağı yöneticileri
ve mentorlar
için 4 ayrı
eğitim programı
düzenlendi.
İsviçre Melek
Yatırım Ticaret
Örgütü Başkanı
ve EBAN
Yönetim Kurulu
Üyesi Peter
E. Braun, Afrika
Melek Yatırım
Ticaret
Örgütü Başkanı
Harry Tomi
Davies, İngiltere
Melek Yatırımcılar
Birliği
Danışma
Kurulu Üyesi
ve AngelNews
Kurucu Başkanı
Modwenna
Rees-Mogg,
Innovation
Farm Eş Başkanları
Adriane
Thrash ve
Argyrios Spyridis
tarafından
verildi. Eğitimlerde,
iyi bir
melek yatırımcının
nasıl
olacağı, iyi bir
melek yatırım
ağının profesyonel
yönetiminin
nasıl
gerçekleştirilebileceği,
start-up'lara
mentorluk
konuları
işlendi.