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lara % 75 vergi indirimi

Giriş Tarihi: 23.2.2018
Melek yatırımcılara % 75 vergi indirimi
Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) dünya kongresi kapsamında yaklaşık 75 ülkeden yüzlerce , İstanbul'da bir araya geldi. Forumun açılışında konuşan Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, İstanbul'un New York'tan sonra en fazla diplomatik misyona sahip şehir olduğunu ifade ederek, İstanbul'un nisan ayında Global Girişimcilik Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını bildirdi.
Türkiye'nin, melek yatırımcılara yüzde 75 oranında gelir vergisi muafiyetiyle dünyada en fazla vergi avantajı sağlayan ülke olduğunu vurgulayan Altuntaş, ekonominin büyük çoğunluğunu oluşturan, istihdam sağlayan küçük ve orta boyutlu işletmelerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Altuntaş, kamu tarafından girişimcilere sağlanan desteklerin melek yatırımcılar tarafından akıllı finansa dönüştürülerek daha etkili sonuçlar alınabileceğini, bununla da ülkenin ekonomisine daha çok katkı yapılacağını söyledi.

CEO'LAR BULUŞTU
60 ülkeden 100'ün üzerinde konuşmacının yer aldığı forumda, konuşmacılar arasında politikacılar, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, bankacılar, borsa başkanları, teknoparkların üst yöneticileri (CEO), uluslararası akademisyenler ve dünyadaki önemli melek yatırımcılar da yer aldı.
Küresel melek yatırım politikalarının şekillendiği forumda, kurumsal yatırım sermayesi ile melek yatırımcıların girişim aşamasından itibaren nasıl daha fazla buluşturulabileceği de tartışıldı. Forumun ikinci gününde CEO'larla bir araya gelen Türk Telekom CEO'su Paul Doany, melek yatırımcı olarak sahip olduğu deneyimi kullanıcılara aktardı. Doany, girişimcileri desteklemek amacıyla Türk Telekom olarak kurdukları Kurumsal Girişim Sermayesi şirketinin çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi. Girişimcilerin dünyaya açılması için destek verdiklerinin altını çizdi.

DÖRT EĞİTİM PROGRAMI
Forumun ikinci gününde, Dünya Melek Yatırım Forumu Akademisi tarafından girişimciler, melek yatırımcılar, melek yatırım ağı yöneticileri ve mentorlar için 4 ayrı eğitim programı düzenlendi. İsviçre Melek Yatırım Ticaret Örgütü Başkanı ve EBAN Yönetim Kurulu Üyesi Peter E. Braun, Afrika Melek Yatırım Ticaret Örgütü Başkanı Harry Tomi Davies, İngiltere Melek Yatırımcılar Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve AngelNews Kurucu Başkanı Modwenna Rees-Mogg, Innovation Farm Eş Başkanları Adriane Thrash ve Argyrios Spyridis tarafından verildi. Eğitimlerde, iyi bir melek yatırımcının nasıl olacağı, iyi bir melek yatırım ağının profesyonel yönetiminin nasıl gerçekleştirilebileceği, start-up'lara mentorluk konuları işlendi.
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Melek yatırımcılara % 75 vergi indirimi
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