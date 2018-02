Park ve meydanların altına otopark yapılabilecek

BUGÜN NELER OLDU

Otopark Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle her 3 daireye 1 otopark zorunluluğu, her daireye 1 otopark olarak revize edildi.İşte yeni otopark yönetmeliğinin getirdiği 10 önemli değişiklik:1 Her 1 daireye 1 otopark yeri olacak. Park ve meydanlar ın üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılacak.3 Otopark teşkil edilemeyen binalarda başka bir otoparktan yer gösterilecek ve tapuya şerh edilecek.4 Ön bahçe genişliği 7 metre olan parsellerde açık otopark yapılabilecek.5 Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilecek.6 Ana arter yolların altına otopark yapılmasının önü açıldı.7 Ulaşım ana planlarında şehrin çeperlerinde, ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde "park et-devam et" otopark yerleri ayrılacak.8 Tüm otopark alanlarının yüzde 1'i bisiklet, yüzde 5'i engelli, yüzde 2'si de elektrikli araçlar için düzenlencek.9 Kamu kurumlarının bahçelerinin altına otopark yapılma imkânı getiriliyor.10 Toplu alanların parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunlu hale getirildi. ANKARA