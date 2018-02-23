Park ve meydanların altına otopark yapılabilecek

Otopark Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle her 3 daireye 1 otopark zorunluluğu, her daireye 1 otopark olarak revize edildi.
İşte yeni otopark yönetmeliğinin getirdiği 10 önemli değişiklik:
1 Her 1 daireye 1 otopark yeri olacak.
2 Park ve meydanlar
ın üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılacak.
3 Otopark teşkil edilemeyen binalarda başka bir otoparktan yer gösterilecek ve tapuya şerh edilecek.
4 Ön bahçe genişliği 7 metre olan parsellerde açık otopark yapılabilecek.
5 Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilecek.
6 Ana arter yolların altına otopark yapılmasının önü açıldı.
7 Ulaşım ana planlarında şehrin çeperlerinde, ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde "park et-devam et" otopark yerleri ayrılacak.
8 Tüm otopark alanlarının yüzde 1'i bisiklet, yüzde 5'i engelli, yüzde 2'si de elektrikli araçlar için düzenlencek.
9 Kamu kurumlarının bahçelerinin altına otopark yapılma imkânı getiriliyor.
10 Toplu alanların parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunlu hale getirildi. ANKARA