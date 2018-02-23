Sur Yapı Antalya’da satışlar öne alındı

Sur Yapı
, Antalya
projesine gelen yoğun talep nedeniyle yeni etap satışlarını öne çekti. Sur Yapı Antalya
projesine, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın 155 farklı ülkesinden 57 bin ön talep geldi. Şirketten yapılan açıklamada, bin 400 kişinin ev sahibi olduğu projeye olan yoğun talep üzerine, bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı. Lansman öncesi ilk bin 400 konutta olduğu gibi yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay Sur Yapı bünyesindeki ödeme planı ile ön satışa çıkıyor. 19 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM
Tüm blokları su kenarında yer alan, su kenarında kurulan yaşamı ve medeniyeti sembolize eden Turkuaz etabında bin 105 daire yer alıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 ila 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 peşin indirimi devam ediyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek bin 400 konutu kısa sürede sattık. Bu satışların yüzde 65'ini Antalya'ya yüzde 35'lik kısmını ise tüm Türkiye'ye ve diğer ülkelere gerçekleştirdik" dedi. Projede yer alan ofis ve dükkânlara da ilginin yüksek olduğunu belirten Elmas, "Projemizde 1.3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacak. Ortasından tramvayın geçtiği caddemizde yer alan dükkânlara yoğun ilgi var. Ticarilerin yüzde 95'lik kısmının satışını tamamladık" diye konuştu. YATIRIM DEĞERİ 8 MİLYAR LİRA Elmas
, Sur Yapı Antalya Projesi'yle ilgili şu bilgileri verdi; "1 milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 249 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya'nın en büyük parkı, kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş caddesi, alışveriş merkezi olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişi yaşayacak. Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin bağımsız bölümü 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL'yi buluyor" dedi.